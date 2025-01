A un anno dalle Olimpiadi invernali com’è il Villaggio Olimpico, costato 40 milioni di euro in più Il Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, per gli atleti impegnati nelle gare programmate a Milano, sorgerà nell’ex scalo ferroviario di Porta Romana: i lavori sono iniziati a gennaio 2023 e finiranno quest’estate. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

Manca poco più di un anno e poi prenderanno il via i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Ma a che punto sono i cantieri nel centro della città lombarda? Noi di Fanpage.it siamo stati nel cantiere del villaggio olimpico, nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, dove dal 6 febbraio del prossimo anno (data della cerimonia di apertura) ospiterà 1700 atleti coinvolti nelle gare nei palazzetti milanesi, come hockey e pattinaggio. A gestire i lavori del villaggio è il gruppo Coima Rem: tutto sembra quasi pronto, tutto già potrebbe essere consegnato per quest'estate. Negli alloggi manca solo l'arredo.

Al termine dei Giochi il villaggio olimpico diventerà uno studentato al prezzo medio di 800 euro al mese. La realizzazione dei lavori è costata circa 40 milioni di euro in più rispetto al preventivo iniziale, causa guerra in Ucraina, inflazione e tassi di interesse. "Stiamo lavorando con le istituzioni per compensare questi extra costi, altrimenti l'investimento non è sostenibile" ha spiegato a Fanpage.it Luca Mangia, General Manager Coima Rem.

Nelle ultime Olimpiadi di Parigi c'è stata una fuga di atleti dal villaggio olimpico: assicura che non avverrà anche a Milano?

Qui non prevediamo nessuna fuga. Gli arredi li riutilizzeremo per lo studentato, quindi saranno di tutto rispetto. Non saranno temporanei. Speriamo che gli atleti dormiranno nelle camere e non nelle aree esterne: anche perché d'inverno la situazione climatica è peggiore.

Alle Olimpiadi manca un anno, è tutto pronto?

La sfida principale è il rispetto dei tempi perché sappiamo che è un'opera indifferibile: l'evento olimpico ha una data certa. Noi abbiamo iniziato i lavori a inizio gennaio 2023 in modo da poter consegnare tutto al Comitato Olimpico Internazionale entro luglio 2025. Stiamo realizzando sei edifici divisi in due blocchi da tre. Abbiamo 1.700 posti letto che poi utilizzeranno gli studenti.

Sono diventati oggetto di polemica i costi degli alloggi per gli studenti. Ovvero: sono previsti 50 posti per disabili a 520 euro (in singola) più 150 euro di spese; 100 posti agevolati in doppia a 420 euro più le spese; 862 posti in doppia a 590 euro più le spese; 602 posti in singola a 845 euro più le spese; 84 posti in doppie più grandi, a 770 euro più le spese. Come è stato deciso il prezzo di affitto di questi alloggi?

Sarà uno studentato convenzionato col Comune di Milano, questo vuol dire che ha tariffe basate sulla convenzione trentennale con un rendimento di circa il 5 per cento. Ci sono tariffe differenti a seconda di chi dormirà in camera singola e chi in camera doppia e a seconda anche delle fasce di reddito: la media delle tariffe è intorno agli 800 euro ma si partirà dai 450 euro per le persone meno abbienti.

Sono tariffe alte per gli studenti?

Sono tariffe che comprendono anche i servizi: non sono tariffe libere di mercato che sappiamo vanno oltre i mille euro e arrivano fino a 1.500 euro a posto letto. Quindi sono tariffe a prezzi più bassi.

Per finire questo cantiere sono stati necessari 40 milioni in più del previsto: non è il primo cantiere delle Olimpiadi che è andato extra costo. Cosa succede?

Questi costi sono più alti rispetto a quelli stimati originariamente perché subiscono le conseguenze relative alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse e alla scarsità di materie prime che hanno aumentato il costo della vita in generale. Inoltre l'extra costo dei 40 milioni di euro non può essere recuperato.

Non c'è stato un aiuto economico da parte del governo o da parte del Comune di Milano?

Stiamo lavorando con il Comune, Regione Lombardia e i ministeri competenti per trovare una soluzione per una parziale compensazione di questi extra costi. Perché aumentando i costi di costruzione l'investimento non è sostenibile: se fosse stato un'opera completamente privata noi in questo periodo non l'avremmo realizzata. Avremmo aspettato diciamo una stabilizzazione del mercato, delle costruzioni e l'avremmo costruita in un periodo successivo.

Come è organizzato il villaggio olimpico?

In ogni piano ci sarà una cucina e delle aree studio che durante le Olimpiadi verranno utilizzate come aree di supporto. L'opera è quasi completata. Quando sarà uno studentato ogni piano, a seconda degli edifici, ospiterà dai 40 ai 70 studenti.

Quanti lavoratori ha coinvolto questo cantiere?

In alcuni mesi siamo arrivati a quasi 400 operai giornalieri proprio per ridurre il rischio legato alle tempistiche e quindi alla consegna delle opere.