Bernareggio, dorme con 65 dosi di cocaina nascoste nel materasso: arrestato un pusher Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo che i carabinieri della Compagnia di Vimercate, in Brianza, hanno trovato nel suo materasso 65 dosi di cocaina.

A cura di Giorgia Venturini

Dormiva sopra 65 dosi di cocaina ben nascosta nel materasso. Pensava di aver trovato il nascondiglio perfetto per evitare l'arresto in caso di perquisizione della casa. Ma i carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno scoperto tutto in pochi minuti: in manette per spaccio ora è finito un uomo marocchino di 42 anni residente a Bernareggio, comune in provincia di Monza e Brianza.

Il sequestro di droga e contanti

Stando a quanto riportano i carabinieri, a insospettire i militari è stato il via vai di persone che entravano e uscivano dall'abitazione del 42enne. Il sospetto che l'uomo gestisse lo spaccio di stupefacenti proprio in casa era alto. Così una volta all'interno dell'abitazione i carabinieri hanno scoperto la droga nascosta nel materasso sul quale il pusher dormiva: all'interno c'erano sette bustine di cellophane contenenti complessivamente 65 "palline" di cocaina per un peso di circa 50 grammi. E ancora: sotto sequestro sono finiti anche 80 euro in banconote di vario taglio provenienti probabilmente dell'attività illegale.

L'arresto e la decisione del giudice

Finita la perquisizione e accertato il suo giro di spaccio, per l'uomo sono scattate le manette: è stato portato in caserma e il giorno successivo già giudicato con il rito direttissimo da remoto in caserma in collegamento con il Tribunale del capoluogo brianzolo. Il giudice ha deciso la convalida dell’arresto e ha emesso una misura cautelare in carcere. L'arrestato si trova ora nella casa circondariale di Monza. Gli accertamenti dei carabinieri andranno avanti per capire se l'uomo agiva da solo o aveva dei complice. E soprattutto capire come si procurava la droga che poi nascondeva nel materasso.