Il pusher che spacciava ketamina e cocaina rosa a Milano: ecco cosa sono A Milano è stato arrestato un uomo di 42 anni trovato con 191 pasticche di coca rosa, 880 grammi di Ketamina e 12 grammi di cocaina.

A cura di Ilaria Quattrone

Aveva con sé 190 pasticche di 2C-B, una droga conosciuta con il nome di cocaina rosa: un uomo di 42 anni è stato quindi arrestato a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alle pasticche, sono stati sequestrati 880 grammi di Ketamina e 12 grammi di Cocaina. Tutta la droga era nascosta in un sacchetto in tela appeso al portabiti della camera da letto.

Tutta la droga trovata

Sulla base delle informazioni, il 42enne viveva in un edificio in zona Lambrate. Alle ore 20.30 di ieri, mercoledì 2 marzo, è scattata l'operazione: dopo che gli agenti lo hanno visto uscire da casa, hanno proceduto con la perquisizione personale e poi domiciliare. La droga è stata trovata già divisa in bustine: i 12 grammi di cocaina erano in due involucri mentre gli 880 grammi di Ketamina in sette. In altri due sacchetti sono state trovate le pasticche di 2C-B. Oltre alla droga, sono stati trovati anche 7.500 euro in contanti che, secondo gli investigatori, sono frutto dell'attività illecita. Il 42enne, che ha anche alcuni precedenti sempre per spaccio e detenzione di sostanze, è stato portato al carcere di San Vittore.

Che cos'è la cocaina rosa

Negli ultimi anni sta prendendo piede la cocaina rosa. Questa è una sostanza psicoattiva che fa parte della famiglia delle feniletilamine. Viene commercializzata sotto forma di pasticche e capsule, ma è possibile trovarla anche come polvere da inalare. Questa tipologia di sostanza è molto costosa. Basti pensare che, come spiegato dalla polizia in una nota stampa, una sola dose può arrivare a costare fino a quattrocento euro.