Berlusconi show a Monza insieme agli ultras: “Chi non vota Allevi è un c******e” Il leader di Forza Italia si è presentato a Monza a due giorni dal ballottaggio per sostenere il candidato di centrodestra Dario Allevi: “Chi non gli riaffida la città per altri cinque anni è un c******e”.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook di Associazione Noi con Dario Allevi

A due giorni dal ballottaggio di Monza ieri il centrodestra è tornato in piazza a sostegno dell'ex sindaco Dario Allevi che punta a riconfermarsi primo cittadino della città sfatando la maledizione dei due mandati di fila. Mai successo nella storia politica di Monza. Sul palco a prendere la parola c'è stato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi che ha animato la piazza parlando esplicitamente: "Chi non va al voto e non riconferma Dario Allevi per i prossimi cinque anni è un c******e". Per Berlusconi infatti Allevi è un sindaco che ha dato ottimi risultati in questi cinque anni e chiama quindi gli elettori a riconfermarlo.

Berlusconi: Pronto a tornare in campo

A riempire la piazza c'erano anche gli Ultrà del Monza Calcio, neo promossa in serie a e di cui Berlusconi è il presidente. A ringraziare i ragazzi della curva Davide Pieri è stato il candidato sindaco Allevi: "Grazie ai ragazzi della curva sempre vicini a Berlusconi". Poi rivolto al presidente: "Grazie per averci regalato un sogno di 110 anni". Il leader di Forza Italia ha riposto all'ex sindaco ironico: "Poi ti mando la fattura naturalmente". Ma non c'è solo il Monza calcio nel prossimo futuro di Berlusconi. Dal palco ribadisce che è stato costretto a restare fuori dalla politica per 6 anni "ora ritornerò in campo. Andrò in tv una o due volte alla settimana". Gli obiettivi del leader di Forza Italia sono chiari: "Tra otto mesi, con le nuove elezioni Forza Italia sarà sopra il 20 per cento".

Domenica ballottaggio a Monza

L'appuntamento per il ballottaggio è domenica 26 giugno: a sfidarsi a Monza sono il sindaco uscente Dario Allevi – appoggiato come cinque anni fa da una coalizione di centrodestra sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e supportato anche dalla lista civica "Noi con Dario Allevi" – e il candidato di centro sinistra Paolo Pilotto. Domenica 26 giugno i seggi saranno aperti dalle 7:00 alle 23:00 e subito dopo la chiusura degli stessi si inizierà con lo spoglio.