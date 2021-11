Bergamo: segue il navigatore e rimane incastrato con l’auto in un sentiero, intervengono i pompieri Stava guidando la sua macchina per una strada che non conosceva ma è rimasto incastrato in un sentiero: i vigili del fuoco di Clusone sono dovuti intervenire per recuperare la vettura.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto: vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti oggi per il recupero di una macchina uscita fuoristrada in Via Lama, proprio nel paese in provincia di Bergamo. Il conducente dell'auto, seguendo le indicazioni del proprio navigatore, si è ritrovato su una strada sterrata impraticabile richiedendo quindi l'intervento dei vigili del fuoco. La vettura infatti si era incastrata tra alcuni rami sporgenti degli alberi presenti sul sentiero non battuto. Solo grazie all'intervento dei pompieri è stato possibile recuperare l'auto e riportarla su una strada percorribile.

Segue il navigatore e si ritrova in bici con la superstrada: paura per un 12enne

Non si tratta dell'unica persona tradita dal navigatore in Lombardia quest'anno. A giugno infatti un ragazzino di 12 anni aveva pedalato per alcuni minuti lungo la superstrada Milano Meda: il giovane stava seguendo le indicazioni del navigatore per raggiungere un amico che abitava a qualche chilometro di distanza da casa sua. Gli automobilisti che stavano percorrendo la strada molto trafficata avevano allertato le forze dell’ordine che erano poi riuscite a raggiungere il giovane prima che potesse rimanere vittima di qualche tamponamento sulla superstrada. Il giovane, residente a Seveso, in Brianza, si era subito fermato alla vista delle forze dell'ordine: non si era nemmeno conto della pericolosità del suo gesto. Alla fine gli agenti lo avevano riaccompagnato a casa, caricando in auto anche la sua bicicletta. La madre una volta visto arrivare il figlio a bordo dell'auto della polizia si era molto preoccupata, ma per fortuna nessuno era rimasto ferito.