Bergamo, volantino no vax sulle auto dei medici del Papa Giovanni. Il primario: “Nessun rispetto” Nel parcheggio dell’ospedale di Bergamo i medici hanno trovato sulle loro auto un volantino no vax. Il direttore del reparto di medicina: “Non c’è rispetto per chi si ammazza di lavoro da 20 mesi”.

A cura di Giorgia Venturini

È fine turno. Infermieri e medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII escono dai loro reparti pronti a tornare a casa: qui come in tutti gli altri ospedali della Lombardia si è tornato a fare i conti con l'aumento dei contagi Covid. Nulla a che vedere con l'emergenza sanitari dello scorso anno, ma il ricordo di quei giorni non andrà mai via e l'impegno oggi è ancora tanto. Finito il turno però un biglietto di carta trovato sulle auto di medici e infermieri crea sconforto e rabbia. Su questo c'è scritto: "Chi collabora con la dittatura ne sarà anch'esso vittima! I vaccini uccidono! Il green pass è nazismo sanitario! Lotta con i vivi". E l'invito poi di seguirli su telegram: il volantino contiene anche un link di una chat di Telegram. A firmare il biglietto c'è lo stemma dei no vax: ovvero la doppia W in un cerchio rosso.

Direttore Fagiuoli: Nessun rispetto per chi si ammazza di lavoro da oltre 20 mesi

A denunciate quanto accaduto sui social è il direttore del reparto di medicina del Papa Giovanni di Bergamo Stefano Fagiuoli che sulla sua pagina Instagram si lascia andare a un commento di rabbia: "Nessun rispetto per chi si ammazza di lavoro da oltre 20 mesi. Per tutti. E mentre il 90% dei ricoverati di cui ci occupiamo in unità intensiva sono proprio dei no vax!! Spero che le telecamere di sorveglianza li becchino. Ma spero anche che non li portino davanti a me. È arrivato il momento di differenziare le reazioni verso questi ‘novax/noscience' e le persone con dubbi e paure. Per i secondi tutte le mie energie e il mio supporto, con immutata dedizione e dolcezza. Per i primi, da ora, solo il mio disprezzo". A postare sui social il volantino che hanno trovato sulla macchina sono anche altri sanitari, tra queste anche una infermiera del reparto di terapia intensiva.