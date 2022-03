Bergamo, ragazzo di 28 anni sequestrato per cinque giorni: chiesto il riscatto al fratello I carabinieri sono riusciti a liberarlo la notte di domenica: il ragazzo era rinchiuso in una casa a Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Per cinque giorni un ragazzo di 28 anni è stato sequestrato per ottenere un riscatto. É stato liberato grazie a un blitz dei carabinieri di Brescia e Bergamo la notte tra il 20 e il 21 marzo: l'intervento dei militari è scattato quando domenica il fratello della vittima si era recato dai militari di Chiari, in provincia di Brescia, per denunciare un tentativo di estorsione da persone sconosciute che minacciavano di uccidere l'ostaggio se non avessero ricevuto in cambio 6mila euro in contanti. Così è iniziata la ricerca.

Il blitz dei carabinieri per liberarlo

I militari del Norm (Nucleo Operativo Radiomobile) di Chiari si sono attivati subito per localizzare il possibile luogo di detenzione, individuandolo nel centro di Bergamo. Il ragazzo è stato localizzato in una casa nel centro di Bergamo: le indagini delle forze dell'ordine hanno stretto sempre di più il cerchio intorno al possibile nascondiglio dove i sequestratori tenevano la loro vittima. Il 21 marzo a mezzanotte i carabinieri hanno individuato i malviventi: si trovano in zona stazione ferroviaria di Bergamo a piazzale Marconi. Per i due sequestratori sono scattate le manette e l'ostaggio è stato liberato. Poco dopo i due fratelli sono riusciti a riabbracciarsi. I carabinieri riferiscono che la vittima è apparsa fin da subito molto sofferente: per il 28enne infatti è stato necessario il ricovero immediato in ospedale per le cure del caso. I medici hanno accertato le pesanti servizie a cui è stato costretto a subire in quelle ore drammatiche. Nei prossimi giorni fondamentali saranno gli ulteriori accertamenti dei carabinieri: da capire se gli arrestati sono stati responsabili anche di altri sequestri.