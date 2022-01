Bergamo, esce per un giro in bicicletta e sparisce: 41enne trovato morto in un dirupo Un ciclista di 41 anni dato per disperso da ieri pomeriggio è stato trovato morto in un dirupo in mattinata.

Tragedia nella Bergamasca, a Dossena, dove un ciclista di 41 anni dato per disperso da ieri pomeriggio è stato trovato morto in un dirupo in mattinata. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'uomo era uscito per un'escursione con la bicicletta senza fare rientro a casa. L'allarme è scattato dopo che la famiglia, preoccupata nel non vederlo rientrare, ha allertato le forze dell'ordine che si sono messe subito sule sue tracce.

Dopo una notte di ricerche, gli investigatori hanno purtroppo rinvenuto il suo corpo senza vita in fondo a un dirupo, a Vaccareggio, frazione di Dossena. In campo le squadre del Soccorso alpino della valle Imagna e l'elisoccorso fatto alzare in volo dal 118 insieme ai carabinieri della Compagnia locale. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dell'uomo rinvenendo la sua bicicletta su un sentiero del Monte Vaccareggio. Da lì le ricerche si sono spostate nelle zone limitrofe, particolarmente impervie, con pareti di roccia alte alcune decine di metri. Concentrati sulla zona boschiva sottostante, vicina al luogo di ritrovamento della bici, gli investigatori hanno chiesto nuovamente l'aiuto dell'elisoccorso per un'ulteriore ricognizione dall'alto. Dopo il sorvolo della zona, il cadavere di B.C. è stato individuato in fondo al dirupo. Scesi a terra, gli operatori sanitari di primo soccorso di Bergamo hanno raggiunto l'uomo constatandone il decesso. I carabinieri di Zogno sono arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco per organizzare il recupero della salma. Spetterà ai militari ora ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.