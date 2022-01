Clochard trovato morto in una palestra abbandonata a Bergamo Un uomo di 54 anni senza fissa dimora è stato trovato morto in una palestra abbandonata vicino al viadotto di Boccaleone a Bergamo. Da tempo non lo si vedeva più in città.

A cura di Giorgia Venturini

Un clochard di 54 anni è stato trovato morto in una palestra abbandonata vicino al viadotto di Boccaleone a Bergamo. Quello che è accaduto è ancora tutto da ricostruire. Ad ora si sa che il corpo è stato ritrovato oggi 14 gennaio e che l'uomo era stato visto in giro vivo tempo fa: già le sue condizioni di salute non erano buone. A dare l'allarme è stato un amico della vittima che è entrato nell'edificio abbandonato e ha visto il 54enne senza vita.

Da tempo non lo si vedeva più in città

Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo era originario di un paese della provincia di Bergamo e che era seguito dai servizi di assistenza del territorio. Come riporta l'Eco di Bergamo, il 54enne era stato visto nel dormitorio della Galgario e alla Bonomelli. Da tempo però vagava alla ricerca di qualche rifugio di fortuna verso la periferia della città. Per qualche tempo ha frequentato la mensa dei Cappuccini in Borgo Palazzo: da ottobre però anche qui nessuno lo aveva più visto. Fino ad oggi quando è arrivata la triste notizia. Le cause della morte sono ancora tutte da chiarire: forse il freddo rigido di questi giorni o un malore improvviso. Le prossime ore sono determinanti per capire tutti i particolari.

Altro clochard morto a Milano

Lo scorso novembre un uomo senza fissa dimora di 60 anni, di origine straniera, è stato trovato morto sotto i portici del palazzo Axa, in via Don Sturzo a Milano, vicino alla stazione di Porta Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e i carabinieri, che però hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo, avvenuta qualche ora prima. Anche in questo caso a dare l'allarme era stato un altro clochard, che viveva, come la vittima, negli accampamenti di fortuna presenti nella zona.