Alessandro Piccinelli esce per andare a pesca e sparisce: il 54enne è stato trovato morto Il giorno di Pasqua un uomo di 54 anni è uscito per andare a pescare ed è stato trovato morto dopo ore in un torrente vicino Lizzola, in Alta Val Seriana (Bergamo).

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, domenica 31 marzo, Alessandro Piccinelli è uscito di casa per andare a pescare. Aveva, infatti, deciso di trascorrere il giorno di Pasqua dedicandosi alla sua attività preferita. Ma qualcosa dev'essere andato storto ed è stato ritrovato morto durante la notte in un torrente vicino Lizzola, in Alta Val Seriana, provincia di Bergamo.

A dare l'allarme, quando non lo hanno visto più tornare a casa, sono stati i familiari. Alessandro Piccinelli era uscito di casa durante la mattinata per andare a trascorrere qualche ora di riposo dedicandosi al suo hobby: la pesca. Il punto prescelto per lanciare l'amo era un corso d'acqua vicino casa sua, nel Bergamasco.

Trascorse molte ore, i suoi parenti non lo hanno visto rincasare e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Così si son mobilitati il Soccorso alpino e Vigili del fuoco, che hanno battuto l'intera zona delle Piane per ritrovare il 54enne. Ed è proprio lì che, intorno alle 24, è stato ritrovato il suo corpo ormai senza vita.

Il cadavere di Alessandro Piccinelli giaceva nelle stesso corso d'acqua in cui l'uomo era andato a pescare. Per questo i carabinieri sopraggiunti sul posto pensano che posa trattarsi di un malore. Ma saranno effettuati tutti gli opportuni accertamenti.