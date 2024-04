video suggerito

Motociclista muore a Bergamo colpito da un pioppo, indagate due persone per omicidio colposo Ferruccio Carminati è morto lo scorso 17 aprile dopo essere stato colpito da un pioppo a Bergamo. La Procura indaga per omicidio colposo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'albero caduto in via Stezzano a Bergamo (foto da Facebook)

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte di Ferruccio Carminati. Il 53enne di Osio Sotto è deceduto lo scorso mercoledì 17 aprile dopo essere stato colpito da un pezzo di pioppo che lo ha centrato mentre passava con la sua moto Yamaha lungo via per Stezzano.

Chi sono gli indagati

L'albero si trovava sul terreno di proprietà del Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali (Crea). Per questo motivo, il pm Paolo Mandurino sta indagando per capire se Sabrina Locatelli, responsabile della sede di Bergamo, e Nicola Pecchioni, direttore del Centro, hanno avuto responsabilità nel decesso di Carminati.

Locatelli e Pecchioni sono stati iscritti nel registro degli indagati e hanno potuto così nominare i rispettivi consulenti che hanno partecipato all'esame autoptico che si è svolto nella giornata di oggi, lunedì 22 aprile, all'ospedale Papa Giovanni XXIII da Matteo Marchesi. In seguito, si terrà la ricostruzione cinematica dell'incidente, affidata all'ingegnere Luigi Fiumana.

I punti da chiarire

Stando a quanto emerso finora, il Crea di Bergamo sapeva che quel pioppo che è piombato addosso a Carminati non era stabile. Infatti, lo studio Gpt di Bergamo mesi fa avevano svolto una perizia e a ottobre 2023 aveva indicato quella pianta, insieme ad altre, come pericolosa e da tagliare.

Il Centro si era anche mosso per chiedere l'autorizzazione al Comune di Bergamo per intervenire, concessa in pochi giorni. Quello che l'inchiesta deve chiarire è perché non si sia agito, se per negligenze o per ritardi dovuti a motivi burocratici (Crea è vigilato dal Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste) o economici.