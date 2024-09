video suggerito

Barricato all’interno del bagno dell’Esselunga a Milano, minaccia i clienti con un bastone Si è barricato nei bagni del supermercato Esselunga di via Monte Rosa (Amendola) e ha minacciato i clienti con un bastone. È stato arrestato un 23enne a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è barricato nei bagni del supermercato Esselunga di via Monte Rosa a Milano, nei pressi della fermata metropolitana Amendola, e ha minacciato i clienti con un bastone.

È successo nel pomeriggio di sabato 21 settembre, intorno alle 17.30. Lo riporta MilanoToday. A chiamare gli agenti di polizia alcuni passanti del centro commerciale: in tanti hanno segnalato un giovane che, in stato di forte agitazione, si era chiuso all'interno dei servizi e, urlando, minacciava gli utenti in coda per il bagno.

Giunti sul posto, i poliziotti sono intervenuti per bloccare l'uomo, cittadino senegalese di 23 anni, che ha avuto atteggiamenti molesti anche con loro. Gli agenti lo hanno fermato e indagato in stato di libertà per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti a offendere.