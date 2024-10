Prova a rapinare un alimentari a Rozzano con la pistola e fa partire un colpo: 54enne bloccato e disarmato

video suggerito

Un 54enne è stato arrestato nella serata di ieri, domenica 20 ottobre, per tentata rapina in concorso, evasione e porto abusivo d'arma. L'uomo, che doveva essere agli arresti domiciliari, avrebbe provato a rapinare un negozio di alimentari etnico in viale Europa a Rozzano (nella Città Metropolitana di Milano). Un dipendente dell'attività, però, è riuscito a bloccarlo e a tenerlo fermo a terra fino all'arrivo dei carabinieri. Durante la colluttazione, dalla pistola del 54enne è partito un colpo che ha centrato un frigorifero dell'alimentari. Nella confusione, il complice è riuscito a far perdere le sue tracce.

La rapina tentata a Rozzano

Il tentativo di rapina è andato in scena intorno alle 20:30 del 20 ottobre in viale Europa a Rozzano. Il 54enne si è presentato armato di pistola calibro 7,65 Browning con matricola abrasa e con un complice in un alimentari gestito da bengalesi. Al titolare, un 33enne, ha chiesto l'incasso di giornata, ma lui si è rifiutato e ha fatto partire una colluttazione con lui.

Durante la confusione. dalla pistola del 54enne è partito un colpo di pistola (ancora non è chiaro se in modo intenzionale o meno) che ha centrato un frigorifero distante solo pochi metri. A risolvere la situazione ci ha pensato un 31enne, dipendente del negozio, che è riuscito a bloccare a terra il 54enne e a tenerlo fermo con il suo peso.

Il 54enne doveva essere ai domiciliari per un provvedimento del Tribunale di Lecce

Mentre il complice fuggiva, il titolare dell'alimentari ha chiamato il 112. All'arrivo dei carabinieri del nucleo Radiomobile, il 54enne era ancora a terra. I medici del 118 lo hanno soccorso per via delle escoriazioni, lo hanno trasportato in codice giallo all'Humanitas e, una volta dimesso, è stato arrestato.

Dagli accertamenti si è scoperto che il 54enne, italiano, doveva stare ai domiciliari per un provvedimento che gli era stato notificato dal Tribunale di Lecce lo scorso giugno per associazione a delinquere, furto, rapina e possesso di armi. Ora, dovrà rispondere anche di tentata rapina in concorso, evasione e porto abusivo d'arma. I militari gli hanno sequestrato l'arma, che aveva ancora un colpo in canna e nel caricatore un proiettile.