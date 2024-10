video suggerito

Rapinatore si pente e chiama la polizia prima della rapina: “Voglio cambiare vita, venite a prendermi” Il 49enne aveva commesso nei giorni scorsi due altre rapine. Il pentimento è avvenuto all’uscita dell’attività economica che avrebbe voluto derubare. L’indagato ha avvertito le forze dell’ordine e dopo aver confessato i reati precedenti ha spiegato come il suo obiettivo sia quello di poter cambiare vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nelle scorse ore, a Milano, le forze dell'ordine hanno arrestato un 49enne per rapina. L'uomo, prima di effettuare il terzo colpo in pochi giorni, si è costituito agli agenti sostenendo di aver commesso degli errori e di voler cambiare vita. Per lui si sono aperte le porte dell'istituto penitenziario San Vittore di Milano.

Il pentimento e la chiamata alle forze dell'ordine

La confessione alle forze dell'ordine è avvenuta nelle scorse ore a pochi metri dall'attività economica che avrebbe voluto colpire in via Canonica, una zona poco distante dal centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano la Repubblica, il 49enne avrebbe confessato al poliziotto della sala operativa della Questura come, nel giro di una settimana avesse effettuato due rapine avendo ricavato un bottino di poche centinaia di euro. La presa di coscienza lo avrebbe portato a confessare il tutto perché deciso a dare una svolta alla sua vita.

Le indagini e il trasferimento in carcere

Il 49enne, fermato dalla pattuglia in via Ferrucci, aveva gli stessi indumenti indossati durante un rapina precedente e un taglierino consegnato all'istante agli agenti. Durante le perquisizioni nella sua vecchia residenza e in casa di un amico – che lo aveva ospitato dopo essere uscito dal carcere nei mesi precedenti sempre per il reato di rapina -, non è stato rinvenuto nient'altro. L'uomo, dopo essere stato tratto in custodia dagli agenti, è stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano.