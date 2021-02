È prima andato a sbattere con la sua auto contro un albero e poi contro il muro di una centralina. Così ha perso la vita un uomo di 54 anni nell'incidente stradale di ieri sera sabato 7 febbraio a Barlassina, paese della Brianza monzese. Un altra persona, un uomo di cinquant'anni, è rimasta ferita: era in macchina con la vittima. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima era alla guida della sua Honda quando pochi minuti dopo le 22 sulla strada che conduce verso Cogliate, nota per essere poco illuminata, avrebbe perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un albero per poi finire in un parcheggio e schiantarsi contro il muro di una centralina in via Longoni.

L'uomo ferito trasportato in codice verde in ospedale

Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provincia, i paramedici del 118 e medici dell'automedica. Purtroppo per la vittima sono stati inutili i tentativi di rianimazione: sarebbe morta sul colpo. L'altro passeggero invece non è stato trovato in gravi condizioni, ma per precauzione è stato trasportato in ospedale in codice verde. Sono ora al lavoro i carabinieri della Compagnia di Seregno per cercare di ricostruire tutta la dinamica dell'accaduto. Resta da capire infatti se l'incidente sia stato provocato anche da terzi oppure se la vittima avesse perso il controllo dell'auto forse a causa di un malore.

Un ragazzo di 26 anni in coma dopo lo scontro tra un auto e un camion

Solo venerdì 5 febbraio in un altro incidente un ragazzo di 26 anni è stato portato via in ambulanza in coma. L'incidente è avvenuto lungo la ex strada statale 415 di Crema quando, verso le 6.40 di venerdì scorso, quando un camion e un'automobile si sono scontrate frontalmente. Secondo quanto ricostruito da La provincia di Cremona, due auto e un camion, guidato da un 52enne, si sono scontrate all'altezza dello svincolo per Capergnanica. Uno dei tre feriti è proprio il ragazzo di 26 anni che conduceva uno dei due veicoli.