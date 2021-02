Drammatico incidente all'alba di stamattina, venerdì 5 febbraio, lungo la ex strada statale 415 di Crema quando, verso le 6.40, un camion e un'automobile si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio, è stato un ragazzo di 26 anni, portato via in ambulanza in coma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e mettere in sicurezza l'area.

Frontale tra un camion e un'auto, in coma un 26enne

Secondo quanto ricostruito da La provincia di Cremona, due auto e un camion, guidato da un 52enne, si sono scontrate all'altezza dello svincolo per Capergnanica. Uno dei tre feriti è proprio il ragazzo di 26 anni che conduceva uno dei due veicoli che hanno impattato il mezzo pesante. La sua auto è andata pressoché distrutta. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica ma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Raggiunto dai soccorritori, il ragazzo è stato stabilizzato sul posto prima di essere traferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Crema, dove è arrivato in coma.

Tangenziale chiusa al traffico, sul posto anche i pompieri

Ferite non gravi invece per gli altri due conducenti dei veicoli, tra cui il 52enne del tir e un altro uomo di 47 anni. Per aiutare i carabinieri nelle operazioni di ricostruzione dell'incidente, ripristinare la circolazione e liberare la carreggiata dei mezzi incidentati, sono arrivati sulla ex SS 415 anche gli agenti della polizia di Crema e i vigili del fuoco. Per consentire uno svolgimento pieno del soccorso, i primi hanno deciso di chiudere la tangenziale al traffico.