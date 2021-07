in foto: Immagine di repertorio

Dramma nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 luglio, a Barghe, nel Bresciano, dove un bambino di undici anni è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 in gravi condizioni dopo essersi tuffato in un fiume. Il giovanissimo era in compagnia di altri quattro amici.

Undicenne si tuffa nel fiume e rischia di annegare, è grave

A dare l'allarme è stato un residente della zona che, vedendo che il bambino stava affogando, ha chiamato il pronto intervento. Sul posto si sono precipitati i mezzi inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Recuperato, è stato portato a riva e stabilizzato prima della corsa in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui è stato preso in cura dai medici. Nessuna conseguenza, invece, per gli amici in sua compagnia che si erano ritrovati lungo il corso d'acqua per giocare. Non è noto se il bambino sia in pericolo di vita o meno.

Ibrahima muore dopo un tuffo nel Serio: aveva 17 anni

Lo scorso 15 giugno un ragazzo di 17 anni, Ibrahima, ha perso la vita dopo essersi tuffato nel fiume Serio. Il giovane aveva deciso di immergersi nel corso d'acqua nonostante non sapesse nuotare. Gli amici che erano con lui hanno tentato di trarlo in salvo, purtroppo senza successo. Secondo quanto ricostruito, Ibrahima è rimasto intrappolato nei vortici di acqua del fiume che l'hanno trascinato sul fondo. La sua salma, su cui non è stata disposta l'autopsia, è stata trasferita in Senegal dove sono stati celebrati i funerali dopo il via libera della Procura di Bergamo. Grande lo sgomento a Verdellino, dove il ragazzo viveva insieme alla famiglia.