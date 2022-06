Barcolla per il centro di Saronno e arriva sanguinante dai carabinieri, era appena stato aggredito Un uomo è stato visto barcollare per il centro di Saronno. Arrivato dai carabinieri, è stato soccorso perché sanguinante alla bocca. Ha poi raccontato di essere stato aggredito.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Alcuni passanti lo avevano visto barcollare per le vie del centro di Saronno, in provincia di Varese. A qualcuno, quell'uomo, ha anche chiesto dove fosse la caserma dei carabinieri. Ottenuta l'informazione, si è diretto proprio in via Manzoni. Erano circa le 14 e 30 martedì 14 giugno e, arrivato là, ha raccontato ai militari di essere stato malmenato poco prima da alcuni sconosciuti.

L'uomo, un quarantenne di origine straniera, stava effettivamente perdendo sangue dalla bocca. Sono stati i carabinieri a soccorrerlo per primi e a chiamare il 118. In un secondo momento, l'ambulanza della Croce rossa lo ha trasportato all'ospedale cittadino per altri controlli. Le sue condizioni non erano preoccupanti, ed è stato medicato in poco tempo. Ora i carabinieri dovranno chiarire cos'è successo esattamente al quarantenne, chi lo ha aggredito e per quale motivo.

I due ragazzi che hanno spaccato a calci la portiera di un autobus

La sera prima, sempre a Saronno, due ragazzi hanno preso a calci la porta a vetri di un autobus frantumandola. Alcuni pezzi sono volati fino a colpire l'autista, il quale si è dovuto far medicare al pronto soccorso. I due avevano attirato l'attenzione del conducente perché senza mascherina e, forse perché anche senza biglietto, si sono fatti prendere dalla rabbia.

Erano circa le 19 e 30 di lunedì 13 giugno quando le porte dell'autobus si sono aperte per farli salire in via Buraschi. Tuttavia, quei ragazzi avevano ormai rinunciato a salire sulla linea 2, ma hanno deciso comunque di lasciare un segno del loro passaggio. Gli sarebbe bastato un solo calcio per frantumare i vetri delle porte a scorrimento. I due hanno poi fatto perdere le loro tracce.