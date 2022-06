Senza mascherina, due ragazzi spaccano la porta a vetri dell’autobus a calci: ferito l’autista Erano senza mascherina e forse anche senza biglietto. Presi dalla rabbia, due ragazzi hanno spaccato la porta a vetri dell’autobus a calci. L’autista si è fatto medicare al pronto soccorso.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Stavano aspettando alla fermata della linea 2 di Saronno, in provincia di Varese, in via Buraschi. Quando l'autista dell'autobus ha aperto le porte per farli salire, intorno alle 19 di lunedì 13 giugno, i due ragazzi si sono sentiti a disagio. Forse perché non portavano la mascherina, e magari erano anche senza biglietto. Fatto sta che hanno deciso di non salire più. Prima di andarsene, però, i due hanno voluto lasciare un ricordo di sé: uno di loro ha sferrato un calcio alla porta di vetro dell'autobus frantumandola. Alcuni dei pezzi che sono volati via hanno colpito l'autista, il quale è dovuto andare al pronto soccorso per farsi medicare.

Armato di bottiglia rotta, un 25enne ha aggredito due persone a Milano

Il giorno prima, in un altro autobus si è verificato un episodio di violenza ben più grave. Un 21enne stava viaggiando a bordo della linea 70 di Milano quando, all'altezza di via Imbonati a Milano, è stato avvicinato da un ragazzo nordafricano che lo ha colpito al viso con un pezzo di bottiglia rotta. Secondo la polizia, l'aggressore è lo stesso che poi ha aggredito un 17enne in via Benigno Crespi. La vittima, con il volto coperto di sangue a causa di un taglio dietro l'orecchio, ha fatto irruzione in un seggio elettorale alla disperata ricerca di un riparo. Poco dietro, infatti, c'era quel nordafricano (più precisamente un 25enne egiziano) con ancora la bottiglia rotta stretta in mano. I poliziotti hanno, infine, arrestato l'aggressore con le accuse di tentata rapina e lesioni personali gravi. Il 21enne aggredito nell'autobus è stato medicato all'ospedale Niguarda e dimesso con una prognosi di 40 giorni. Il 17enne che si è riparato nel seggio elettorale se l'è cavata con una ferita guaribile in 10 giorni.