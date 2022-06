Incidente tra due autobus a Stezzano: ferite 18 persone Due pullman si sono scontrati a Stezzano, in provincia di Bergamo: nell’impatto sono rimaste ferite 18 persone.

A cura di Ilaria Quattrone

I due autobus coinvolti (Fonte: Vigili del fuoco)

Tragedia sfiorata a Stezzano, comune in provincia di Bergamo, dove due pullman si sono scontrati: l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 7 giugno. In totale sono rimaste ferite, fortunatamente solo in maniera lieve, diciotto persone. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Uno degli autisti è rimasto incastrato nelle lamiere

In base alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che a scontrarsi siano stati un pullman di Atb e uno di Sai: l'incidente è avvenuto poco prima delle 16 in via Mameli sulla circonvallazione Ovest. Per il momento resta sconosciuta la dinamica dell'incidente. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi per cercare di ricostruirla e accertare eventuali responsabilità. Con loro, c'erano anche i vigili del fuoco: il loro intervento è stato fondamentale per consentire, per esempio, di liberare dalle lamiere uno degli autisti.

La maggior parte dei passeggeri aveva tra i 16 e i 18 anni

L'uomo era infatti rimasto incastrato nell'abitacolo e non aveva modo di potersi muovere: dopo che lo hanno liberato, lo hanno affidato alle cure degli operatori del 118. Questi ultimi sono intervenuti con tre ambulanze e un'automedica. In totale sono rimaste ferite 18 persone: nessuna di loro però in maniera grave. La maggior parte dei pendolari, aveva tra i 16 e i 18 anni. Dopo che sono state svolte tutte le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine hanno rimosso – grazie anche all'ausilio di una gru – i due autobus e messo in sicurezza l'intera area ripristinando così la viabilità.