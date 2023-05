Barca ribaltata nel lago Maggiore, il sindaco di Sesto Calende a Fanpage.it: “Nessuno ha dato l’allerta maltempo” Il sindaco di Sesto Calende, Giovanni Buzzi, a Fanpage.it ha espresso il suo cordoglio per le vittime dell’incidente in cui hanno perso la vita 4 persone. La barca si sarebbe ribaltata nel lago Maggiore per il maltempo, ma non era stata lanciata un’allerta specifica.

A cura di Enrico Spaccini

Sono quattro le persone che hanno perso la vita nel lago Maggiore nella notte tra domenica e lunedì 29 maggio. Una houseboat, una barca pensata per ospitare eventi, si è ribaltata a causa di una tromba d'aria facendo finire in acqua i 25 occupanti tra turisti ed equipaggio. L'imbarcazione si trovava a circa 150 metri dalla riva di Lisanza, frazione di Sesto Calende (Varese). "Dobbiamo capire cos'è successo", ha dichiarato il sindaco Giovanni Buzzi a Fanpage.it, "il nostro lago è sempre tranquillo, ma quando c'è maltempo diventa molto pericoloso".

La mancata allerta maltempo

Secondo le prime ricostruzioni, era almeno dalle 17 di domenica 28 maggio che il temporale aveva iniziato a colpire in quella zona del lago. Tuttavia, come ha affermato il sindaco Buzzi, "non c'è stata un'allerta maltempo specifica". Negli ultimi giorni, infatti, si sono susseguite allerte generiche per la pioggia e il forte vento. Come riferito dal primo cittadino di Sesto Calende, però, ce ne sarebbe stata una specifica per quel pomeriggio: "È accaduto in modo inaspettato".

Erano passate da poco le 19 quando la tromba d'aria ha colpito l'houseboat. I primi a soccorrere le 25 persone finite in acqua sono state altre imbarcazioni che passavano in quella zona. La maggior parte dei turisti è stata tratta in salvo, mentre altri hanno raggiunto la riva del lago a nuoto distante circa 150 metri.

"Una notte tragica"

I corpi di due persone decedute sono stati trovati poche ore più tardi, un terzo all'alba di lunedì 29 maggio e il quarto nel corso della mattinata. Tra loro, ricorda il primo cittadino di Sesto Calende, anche "persone che operavano qui dai noi da tempo".

Mentre sono in corso le indagini che dovranno ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente, il sindaco Buzzi ha voluto esprimere il proprio "cordoglio per le vittime" dopo aver trascorso una "notte tragica". Ribadendo la solita accoglienza e la tranquillità del lago Maggiore, il primo cittadino ha comunque sottolineato come in alcuni momenti con il maltempo possa diventare "molto pericoloso e insidioso".