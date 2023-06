Barca affonda per il maltempo nel Lago Maggiore: al via le operazioni di recupero La barca naufragata nel lago Maggiore nel tardo pomeriggio del 28 maggio a causa del maltempo sta per essere recuperata: verrà sottoposta a accertamenti per le indagini in corso.

A cura di Giorgia Venturini

È in corso in queste ore il recupero della barca naufragata nel lago Maggiore nel tardo pomeriggio del 28 maggio a causa del maltempo. Nel naufragio sono morte quattro persone: le vittime erano la moglie del comandante dell'imbarcazione si chiamava Ania Bozhkova, aveva 50 anni ed era di origini russe.

Anche due vittime italiane, ovvero Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, entrambi si è scoperto successivamente che facevano parte Comparto intelligence: erano due 007 italiani. Dei servizi segreti israeliani era la quarta vittima, un uomo di 50 anni: l'uomo era ormai in pensione.

Le operazioni di recupero della barca

Ora sono in corso le operazioni di recupero: sul posto è presente una gru dotata di argano che aggancerà il relitto. Non è chiaro ci vorrà a recuperare la barca: l'imbarcazione però – noleggiata online – potrà essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso utili alle indagini. Al momento unico indagato è lo skipper Claudio Carminati, dovrà rispondere di naufragio e omicidio colposo. Ad assistere alle procedure di recupero c'è anche il procuratore capo di Busto Carlo Nocerino e il pubblico ministero Massimo De Filippo.

A bordo della barca 21 persone dei servizi segreti

Sono ancora in corso accertamenti per capire anche la presenza di 21 persone dei servizi d'intelligence militare italiana e del Mossad israeliano per capire il motivo dell'incontro. Stando a fonti investigative a Fanpage.it, sarebbe confermato che i passeggeri non erano in servizio ma stavano passando del tempo libero insieme. Chi è sopravvissuto la notte stessa è salito su un aereo ed è tornato a casa: nessuno è a conoscenza dei nomi dei passeggeri che sono riusciti a salvarsi.