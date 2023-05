Chi sono le 4 vittime dell’incidente sul lago Maggiore, morti intrappolati nella barca ribaltata Le quattro vittime dell’incidente sul lago Maggiore per il maltempo sono: un viaggiatore israeliano, una coppia di turisti italiani e la moglie del comandante dell’imbarcazione, di origini russe.

A cura di Giorgia Venturini

I passeggeri della barca che si è ribaltata per il forte maltempo nelle serata di ieri domenica 28 maggio erano per lo più italiani e israeliani. Tra questi alla gita hanno partecipato alcuni membri dei servizi segreti. Le quattro vittime sono: un viaggiatore israeliano, una coppia di turisti italiani e la moglie del comandante dell’imbarcazione, di origini russe.

Chi era la moglie del comandante morta nell'incidente

La moglie del comandante dell'imbarcazione si chiamava Ania Bozhkova, aveva 50 anni ed era di origini russe: la coppia viveva insieme e anche lei aveva deciso ieri di partecipare alla gita in barca, forse per stare in compagnia del compagno. La coppia, stando a quanto apprende Fanpage.it, era solita noleggiare la propria imbarcazione per consentire ai turisti di godersi le bellezze del Lago Maggiore. Anche ieri avevano deciso di affittare la barca per una festa di compleanno: a bordo c'erano 25 persone.

Chi erano le due vittime italiane appartenenti dei servizi segreti

Le due vittime italiane sono Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, entrambi si è scoperto successivamente che facevano parte Comparto intelligence: erano due 007 italiani. Claudio Alonzi di 62 anni, era sposato e padre di due figli, e Tiziana Barnobi residente a Roma ma originaria di Trieste di 53 anni, anche lei sposata e madre di un figlio ancora minorenne. Entrambi si sono trovati su quella barca per festeggiare il compleanno di un amico. Subito dopo la notizia della loro morte, l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e i Vertici del Comparto hanno espresso la loro vicinanza per la perdita dei loro due agenti.

Chi era il 50enne israeliano

Un ruolo simile ai turisti italiani lo ricopriva anche la quarta vittima: si tratta di un israeliano di 50 anni. È un pensionato della forze di sicurezza. Lo ha confermato il Ministero degli Esteri a Gerusalemme secondo cui il "console israeliano a Roma, assieme con il Dipartimento degli israeliani all'estero del ministero, sta operando per portare la salma in Israele".