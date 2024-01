Barbiere arrestato per droga: i clienti entravano e uscivano dal negozio con lo stesso taglio di capelli I carabinieri di Pioltello hanno notato che molti clienti uscivano da un negozio di barbiere con la stessa acconciatura di quando erano entrati. Così hanno effettuato una perquisizione e hanno trovato 400 grammi di cocaina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

I carabinieri della Compagnia di Pioltello, in provincia di Milano, hanno notato un singolare via via di clienti in un negozio di barbiere in via Veronese e hanno quindi deciso di attenzionare l'attività commerciale. A destare i sospetti dei militari è stato il fatto che molti clienti entravano e uscivano con lo stesso taglio di capelli. Così hanno deciso di effettuare una perquisizione e hanno rinvenuto quattrocento grammi di cocaina, suddivisa in panetti da 100 grammi l'uno, un bilancino di precisione e alcuni dispositivi elettronici di dubbia provenienza.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un barbiere di Pioltello aveva trovato il modo (illegale) per arrotondare le entrare della sua bottega. All'interno dell'attività commerciale, infatti, oltre a tagliare capelli e barba, il titolare deteneva sostanze stupefacenti da rivendere. I militari hanno ricevuto alcune segnalazioni di uno strano andirivieni di persone all'interno del negozio nel comune alla porte di Milano. Così hanno organizzato alcuni appostamenti e hanno notato che molti clienti uscivano con la stessa acconciatura di quando erano entrati.

Questo dettaglio ha confermato i sospetti degli investigatori, che hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione. Così hanno trovato quattrocento grammi di cocaina, già suddivisa, e il bilancino di precisione per pesare le varie dosi da rivendere. Il barbiere, un italiano di 55 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Attualmente si trova nel carcere di San Vittore, in attesa di essere sentito dall'Autorità giudiziaria.