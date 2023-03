Banda di quindicenni aggredisce rapina un uomo: rubato un Rolex da 40mila euro Tre ragazzini di 15 anni hanno rapinato un uomo di ventisei anni in zona corso Como a Milano: gli hanno portato via un Rolex da 40mila euro e un iPhone.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 26 anni è stato aggredito e rapinato da una banda di tre ragazzini di 15 anni: è quanto accaduto nella notte tra ieri, mercoledì 29 marzo, e giovedì 30 marzo a Milano. I tre sono stati arrestati e, durante la perquisizione, è emerso che avevano commesso un'altra rapina. Su entrambi i casi indagano gli agenti della Questura di Milano.

La dinamica della rapina in Corso Como

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle 2 di notte, i ragazzini avrebbero seguito il 26enne e, non appena arrivato all'angolo tra corso Como e via 25 aprile, lo hanno accerchiato e aggredito. I tre adolescenti hanno tutti quindici anni. Così come raccontato dalla vittima, lo hanno immobilizzato e poi derubato. Gli avrebbero portato via un orologio Rolex Daytona dal valore di quarantamila euro e un Iphone. Dopodiché sono scappati.

Poco prima i tre ragazzini avevano rapinato e aggredito un altro ragazzo

Il ventiseienne è riuscito a telefonare le forze dell'ordine. Gli agenti di via Fatebenefratelli sono subito intervenuti e li hanno individuati e bloccati in corso Como. Durante la perquisizione, hanno un paio di AirPods, uno smartphone Samsung e un portafoglio. Erano altri oggetti che avevano derubato a un 24enne tra le vie D'Azeglio e Sturzo.

Non sono stati trovati né l'orologio né l'Iphone: potrebbero averli consegnati a un altro complice incontrato poco prima l'arresto. Gli investigatori stanno quindi cercando di ricostruire i possibili movimenti tenuti dopo la rapina. Tutti e tre, in ogni caso, sono stati arrestati e accusati di rapina. Sono inoltre indagati per ricettazione.