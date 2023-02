Banda di 150 ragazzini assedia il Luna Park e semina il panico tra la folla L’assalto di oltre 150 minorenni arrivati in treno a Romano di Lombardia per creare scompiglio durante la fiera di paese: si sarebbero dati appuntamento alle giostre. Famiglie in fuga, attrazioni chiuse in anticipo e l’intervento delle forze dell’ordine.

Il Luna Park di Romano di Lombardia (Bergamo)

Sono arrivati con il treno dai comuni limitrofi a Romano di Lombardia, nella Bergamasca, per riversarsi tutti insieme alla fiera di paese. Lo scorso sabato sera 28 gennaio una banda di 150 ragazzini (tutti minorenni) ha letteralmente assediato il Luna Park di Romano di Lombardia, allestito in occasione della Festa di San Biagio, e seminato il panico tra i presenti con urla, calci, pugni e atti di vandalismo.

Necessario l'intervento delle forze dell'ordine per contenere l'assalto della massa di ragazzini esaltati. Nonché famiglie in fuga e attrazioni chiuse in tutta fretta.

"Si tratta di circa 150 ragazzi", la conferma della Polizia locale. "Sono tutti minorenni, con prevalenza di stranieri. Sono arrivati da fuori Romano di Lombardia con i treni, e si sarebbero dati appuntamento alle giostre". I giovanissimi, secondo le prime ricostruzioni, potrebbero provenire dalle vicine Palazzolo e Rovato.

Il caso di Peschiera del Garda

Un episodio che ricorda quello accaduto a Peschiera del Garda il 2 giugno scorso, quando un'orda di giovanissimi si era riversata sulle coste del lago di Garda, e in particolare sulla spiaggia libera tra Peschiera e Castelnuovo.

Circa 2mila ragazzini, quasi tutti di origine nordafricana, riuniti per un raduno organizzato tramite passaparola su Tik Tok. Nel corso del ritrovo (non autorizzato) molti dei partecipanti si erano resi protagonisti di violenze, risse, scontri con la polizia e in alcuni casi anche di molestie sessuali.

Le polemiche tra i cittadini dopo la maxi rissa

"Un largo gruppo di delinquenti, non ci viene in mente altro modo di definirli, sono entrati in fiera con l'unico scopo di devastare e creare scompiglio tra persone che si stavano divertendo e addetti ai lavori", un commento di un gruppo di cittadini su Facebook.

"Ci riportano che sarebbero arrivati col treno, quindi fortunatamente, non dovrebbero essere nostri concittadini, ma sono ragazzi che si sono sentiti in diritto di rovinare la festa a gente innocente ed il lavoro di chi, onestamente, lo stava svolgendo, essendo costretti a terminare le attività anzitempo per tutela propria, dei clienti e delle loro attrezzature".

"Questo episodio sottolinea, a nostro avviso, un serio problema di sicurezza, a partire dall'accesso principale alla città, dove non esistono controlli. Ci teniamo, comunque, a ringraziare i Carabinieri, la Polizia locale ed i volontari dell'Associazione Carabinieri, prontamente intervenute a scongiurare il peggio".