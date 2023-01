Frana a Luino, un masso colpisce un condominio: le immagini del crollo Undici famiglie evacuate (per venticinque persone) e danni alle automobili parcheggiate. Non è la prima volta che il crollo di una parete rocciosa dietro a un condominio di Luino (Varese) semina il panico tra i residenti.

Sassi e rocce in caduta libera proprio davanti a un condominio. È successo poco prima delle 8 di mattina a Luino, comune del Varesotto affacciato sul lago Maggiore, nella frazione Luino di Creva: il crollo di una parete rocciosa ha interessato la facciata di una casa, e ha fatto rotolare a terra grandi massi per diversi metri cubi. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco dal distaccamento di Luino e gli specialisti del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) per effettuare dei monitoraggi, affiancati dal sindaco del Comune di Luino Enzo Bianchi e da un geologo. Undici i nuclei familiari evacuati.

Venticinque persone evacuate dal condominio di Luino

Venticinque in totale le persone evacuate dal condominio vicino alla parete crollata. Danni anche ad alcune automobili dei residenti parcheggiate in zona. Al momento è stato dichiarato inagibile lo stabile al numero 93/c di via Creva, mentre sono in corso ulteriori verifiche in particolare su un masso sporgente dalla parete. "Quando mia mamma ha visto la montagna, anni fa, aveva subito detto che qui non avrebbe mai vissuto", ha raccontato una donna alla testata locale VareseNoi. "In quarant’anni sono successi diversi episodi, ma non così gravi: alcuni sassi avevano sfondato dei vetri sui balconi, ma questa volta i massi hanno colpito il palazzo".

Non è la prima volta, infatti, che la parete rocciosa dietro il condominio di via Creva a Luino semina il panico tra gli abitanti. L'ultimo episodio è avvenuto proprio la scorsa primavera, ad aprile del 2022: in questo caso le persone a essere evacuate erano state 12.