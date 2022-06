Bambino sfuggito alla mamma e investito da un tir, il papà: “È grave, ma attendiamo” Ancora gravissime le condizioni del bambino che ieri a Goito (Mantova) è stato investito da un tir, dopo che era sfuggito dalla presa della mamma per andare incontro al papà.

Ha passato la notte, il bambino di quattro anni e mezzo che lunedì mattina è stato investito da un tir a Goito, in provincia di Mantova. Ma le sue condizioni restano comunque gravissime, la prognosi riservata: resta intubato nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Borgo Trento di Verona, dove era stato portato in eliosoccorso dal personale del 118, costantemente monitorato dai medici. E dal papà, che si affida a una cieca speranza. "I danni ci sono, ma attendiamo", ha detto a La Provincia di Mantova.

Correva incontro al papà

Stando alle primissime ricostruzioni, il piccolo si trovava insieme alla madre alla fermata del bus che si trova sulla statale Goitese, un'arteria molto trafficata che collega Mantova e Brescia. Mamma e bimbo stavano aspettando l’arrivo dell’autobus quando, all’improvviso, il piccolo avrebbe scorto il padre dall’altro lato della carreggiata. A quel punto il bambino si sarebbe divincolato dalla presa della madre, e avrebbe fatto uno scatto per raggiungere il padre. In quel momento, però, stava arrivando un camion guidato da un 65enne che, trovatosi improvvisamente il bimbo in mezzo alla carreggiata, non ha avuto tempo di frenare in tempo per evitarlo. Il piccolo è stato così colpito da una parte del rimorchio, ed è crollato a terra con ferite gravissime.

La strada "maledetta"

La statale Goitese è già stata in precedenza teatro di gravi incidenti: "Quello è un tratto maledetto", si sono sfogati pubblicamente alcuni residenti, dopo che la notizia è stata diffusa. Cittadini che da anni, per questo motivo, chiedono la realizzazione di una tangenziale che aiuti a diluire il grande traffico, anche di mezzi pesanti, che corre ogni giorno tra Mantova e Brescia. Per la realizzazione dell'opera, però, serviranno ancora molti anni.