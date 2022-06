Bimbo di 4 anni lascia la mano della madre e viene travolto da un tir, è in gravissime condizioni Un bambino di 4 anni è stato investito da un tir dopo essere sfuggito alla madre a Goito, nel Mantovano. Il piccolo è stato trasferito in condizioni gravissime all’ospedale di Verona.

Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 6 giugno, a Goito, paese della provincia di Mantova dove un bambino di quattro anni è stato investito da un tir. Il conducente del mezzo pesante, che viaggiava regolarmente nella sua corsia, ha tentato in tutti i modi di frenare per evitare l'impatto col piccolo, purtroppo senza fortuna. Il bimbo, sfuggito al controllo della madre, è stato preso in pieno dallo spigolo del paraurti.

Bimbo di 4 anni investito da un camion

Immediatamente è scattato l'allarme. Una chiamata al numero unico per le emergenze 112 ha avvisato del drammatico investimento azionando la macchina dei soccorsi. Sul posto, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato due elicotteri, due ambulanze e un'automedica. Con i paramedici, sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Mantova. Una volta atterrate, le squadre di operatori sanitari si sono precipitate a dar supporto medico al piccolo, trovato in condizioni gravissime. Dopo una prima stabilizzazione sul posto, il bimbo è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Verona dove è stato preso in cura dai medici della struttura.

Il piccolo è in gravissime condizioni

Secondo quanto comunicato, il bimbo sarebbe autistico. La sua "fuga" dalla madre, una donna indiana di 32 anni, sarebbe stata improvvisa e non calcolata. Il piccolo, infatti, avrebbe lasciato la mano della donna per fiondarsi in mezzo alla strada e raggiungere il padre che era sul marciapiede antistante. Purtroppo, proprio in quel momento arrivava il camion che l'ha travolto. I rilievi e le indagini per far luce sull'accaduto sono affidati alla polizia stradale di Mantova.