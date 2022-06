Bimbo di 4 anni travolto da un tir a Goito, i residenti: “Quella strada è maledetta” Il bimbo di 4 anni che ieri 6 giugno è stato investito da un tir mentre si trovava a Goito, in provincia di Mantova, si trova ancora in gravi condizioni. Alcuni residenti precisano che quella strada è “maledetta”. Tanti infatti gli incidenti.

A cura di Giorgia Venturini

Resta ancora in gravi condizioni il bimbo di 4 anni che ieri 6 giugno è stato investito mentre si trovava a Goito, in provincia di Mantova. Resta ancora da chiarire i particolari della dinamica ma sembrerebbe che il piccolo sia sfuggito al controllo della madre mentre si trovavano alla fermata del bus: il bimbo voleva raggiungere il padre che si trovava dall'altra parte della carreggiata. Ha così attraversato la strada di corsa proprio nel momento in cui è sopraggiunto un tir che ha tentato in tutti i modi di frenare ma purtroppo l'impatto è stato inevitabile. Non sarebbe il primo caso di un grave incidente lungo quella strada: "Quello è un tratto maledetto", spiegano alcuni residenti che fanno i conti tutti i giorni con il traffico della strada statale goitese. Qui infatti spesso capitano incidenti: in programma c'è la costruzione di una tangenziale ma per la realizzazione dell'opera servono ancora diversi anni.

Ancora grave il bimbo ricoverato

Ora il bambino si trova ricoverato all'ospedale di Verona. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto si sono precipitati due elicotteri, due ambulanze e un'automedica. Con i paramedici, sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Mantova. Una volta atterrate, le squadre di operatori sanitari si sono precipitate a dar supporto medico al piccolo, trovato in condizioni gravissime. Solo dopo che il bambino è stato stabilizzato sul posto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Verona. Dalle prime informazioni la "fuga" dalla madre infatti sarebbe stata improvvisa e non calcolata: era scappato infatti improvvisamente dalla mano della madre per cercare di raggiungere il padre. L'impatto è stato inevitabile. Tutti i dettagli dell'accaduto sono ancora al vaglio della polizia stradale di Mantova.