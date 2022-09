Bambi rivede l’allevatore che lo aveva adottato due anni fa: il piccolo cervo impazzisce di gioia Visita a sorpresa per il piccolo Bambi, il cucciolo di cervo portato via a un allevatore della Valmalenco (Sondrio). L’animale ha riconosciuto il suo “papà” umano, e l’ha inondato di baci.

L'ha riconosciuto immediatamente, e l'ha inondato di carezze e baci.

È impazzito di gioia il piccolo Bambi, il cucciolo di cervo portato via a un allevatore della Valmalenco (Sondrio) che due anni fa l'aveva trovato solo e spaurito nei boschi due anni fa, per poi adottarlo.

L'incontro tra i due a Dazio, nella struttura protetta in cui si trova adesso Bambi, è stato immortalato da un video diffuso sui social. Una visita a sorpresa per il cucciolo, che non ha retto all'emozione. Li separa una rete di ferro, ma non basta a contenere l'ondata di affetto che l'animale riversa sul suo amico umano.

Torna a casa Bambi

"Un cervo non può stare in cattività". Così avevano detto a Giovanni Del Zoppo il giorno in cui gli hanno portato via Bambi, ormai uno di famiglia. E lui non si è mai rassegnato.

"Non lo troviamo assolutamente giusto. Da noi stava bene e aveva spazi per muoversi", ha raccontato il figlio dell'allevatore, Nicola. Lo stesso che aveva raccolto Bambi in mezzo al bosco, e l'aveva portato a casa dal papà. "Lo abbiamo cresciuto noi. Mio padre sta soffrendo, per questo. Non è giusto, non è giusto".

La raccolta fondi

Adesso, sulla scia di una raccolta fondi partita in sostegno della battaglia dell'allevatore, la speranza: forse Bambi potrebbe tornare a casa dal suo "papà". La famiglia Del Zoppo ha infatti presentato richiesta di autorizzazione a tenerlo in un recinto dotato dei requisiti necessari e ora la Provincia vaglierà la documentazione.