Avvicinata e strattonata da due uomini, donna rapinata in via Montenapoleone a Milano Una turista messicana di 47 anni è stata rapinata del suo Audemars Piguet Royal Oaks da due ladri: la rapina è avvenuta in via Montenapoleone. Si cercano i responsabili.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Stava passeggiando in via Montenapoleone a Milano quando improvvisamente è stata avvicinata da due uomini che l'hanno strattonata e le hanno portato via il suo orologio di lusso: la rapina è avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 26 agosto, poco prima di mezzanotte. La vittima è una donna di 47 anni mentre restano sconosciuti i due responsabili. Sul caso indaga la polizia di Milano.

Le hanno portato via un Audemars Piguet Royal Oaks

In base alle ricostruzioni effettuate fino a questo momento dagli agenti di via Fatebenefratelli, intorno alle 23.30 la turista messicana 47enne – che si trovava nel quadrilatero della Moda – è stata avvicinata dai due che l'hanno spinta e tirata bruscamente fino a quando non le hanno portato via un Audemars Piguet Royal Oaks. L'orologio vale circa ventimila euro. I due sono subito scappati. La 47enne ha immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112.

La donna non ha riportato gravi ferite

Sul posto è intervenuta la Questura. Dopo aver ascoltato la testimonianza della donna che ha fornito una descrizione dei malviventi, gli agenti hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e trovare qualsiasi traccia che potesse portare ai due ladri. Nel luogo in cui è avvenuta la rapina, sono presenti alcune telecamere: gli investigatori utilizzeranno le immagini per poter così risalire alla loro identità. La speranza di poter restituire la refurtiva alla turista è molto flebile. La 47enne, per fortuna, non ha riportato gravi ferite: non si è reso necessario infatti l'intervento dei medici e dei paramedici del 118.