Aveva creato un “bazar della droga” in centro città: denunciata “Baby sballo” A Mantova, una 26enne è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: “baby sballo” aveva infatti messo su un “bazar della droga”.

A cura di Ilaria Quattrone

Una ragazza di 26 anni è stata denunciata a Mantova con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La 26enne aveva messo in piedi un "bazar della droga" in pieno centro storico. A segnalarla sono stati alcuni residenti che si erano insospettiti per il continuo viavai di persone che entravano e uscivano dall'edificio. Quelle persone, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, sarebbero stati clienti della 26enne.

Trovati più di due etti di hashish e marijuana

"Baby sballo", così la 26enne è stata soprannominata dai suoi stessi clienti a causa dei tratti somatici da ragazzina, è originaria di Mantova e non ha alcun precedente. La giovane era ben conosciuta in città. A individuarla sono stati gli agenti della polizia locale, ai quali era arrivata la segnalazione, dopo quindici giorni di indagini. Dopo essere entrati nel suo appartamento, hanno trovato e sequestrato più di due etti di hashish e marijuana, un bilancino di precisione, un cellulare e oltre settecento euro in contanti. Nonostante il tentativo di difendersi, sostenendo che le sostanze fossero per uso personale, la 26enne è stata denunciata a piede libero.

Mantova, un anno fa 17enne denunciata dal padre

Solo un anno fa, sempre a Mantova, una ragazzina di 17 anni era stata denunciata a piede libero con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. A trovare la droga in camera, era stato il padre della ragazza. L'uomo aveva così chiamato la polizia. La 17enne aveva sostenuto di avere nascosto la sostanza in camera perché voleva "regalarla a un amico". In camera però è stato trovato un bilancino di precisione.