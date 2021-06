in foto: (Immagine di repertorio)

Si sarebbe ribaltata con la sua auto sulla strada statale 36 all'altezza della galleria di Monza: nella giornata di oggi, giovedì 17 giugno, una donna è stata estratta dalle lamiere e trasferita in codice giallo all'ospedale. Inizialmente si pensava che le condizioni della conducente fossero più gravi, ma fortunatamente non avrebbe riportato importanti lesioni. La strada è stata comunque chiusa al traffico per consentire tutte le operazioni di recupero e sicurezza da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia stradale che i vigili del fuoco.

La donna è stata estratta dall'abitacolo

L'allarme alla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato poco dopo le 14. Sul posto è stato inviato il personale sanitario del 118 a bordo di un'ambulanza inviata in codice rosso. Con loro anche alcune squadre dei vigili del fuoco. Dopo aver chiuso la strada, i pompieri hanno estratto dall'abitacolo di una Lancia Y una donna di 79 anni. Gli operatori, dopo aver constato che non vi fossero gravi lesioni, hanno trasferito la donna in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano.

Avrebbe perso il contro della sua auto

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale: secondo una prima ricostruzione, la 79enne avrebbe perso il controllo della sua automobile. Non è ancora chiaro il motivo e se sia collegato a un errore di distrazione o un malore. A causa dell'incidente è rimasta incastrata nell'abitacolo. Sono stati registrati alcuni disagi alla circolazione, ma si sta cercando di ripristinare la viabilità.