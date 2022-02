Auto si ribalta in tangenziale e viene travolta da due veicoli: salvi il conducente e i passeggeri Tragedia sfiorata lungo la tangenziale Est di Milano dove una Fiat 500 si è ribaltata ed è stata travolta da altre auto in corsa. Salvi il conducente e i passeggeri.

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata lungo la tangenziale Est di Milano dove una Fiat 500 si è ribaltata ed è stata travolta da altre auto in corsa. Tutto è successo nella notte tra ieri e oggi, quando pochi metri prima dell'imbocco dell'autostrada A1, all'altezza di Cologno Monzese, il veicolo ha perso il controllo finendo contro un muro. La 500 si è quindi ribaltata finendo sottosopra lungo la terza corsia.

Auto si ribalta e viene travolta da due veicoli

Fortunatamente, come comunicato dalle forze dell'ordine, il conducente e i viaggiatori sono usciti in tempo dall'abitacolo prima che altre due auto travolgessero la 500. L'impatto con l'auto ferma in terza corsia ha provocato il ribaltamento di uno dei due veicoli che non sono riusciti a frenare in tempo per evitarla. Sul posto sono precipitosamente arrivati i soccorritori del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia insieme agli agenti della polizia stradale e ai vigili del fuoco. Gli operatori sanitari sono arrivati a bordo di tre ambulanze in codice giallo per soccorrere le sei persone coinvolte nell'incidente, tutte di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Sei persone ferite fortunatamente non gravi

Fortunatamente, come riportato da Areu, nessuno di loro è stato ferito in modo grave. Due delle ambulanze sopraggiunte hanno accompagnato i feriti al pronto soccorso degli ospedali di Milano Città Studi e al San Raffaele. Sul posto intanto i poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, mentre il personale dell'officina Mariani di Brugherio si è occupato della rimozione dei veicoli e ripristinare la circolazione.