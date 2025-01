video suggerito

Auto esce di strada e si schianta contro un albero: feriti tre fratelli che stavano andando a scuola Nella mattina presto di oggi lunedì 13 gennaio un'auto con tre fratelli a bordo è uscita fuori strada ed è andata a schiantarsi contro un albero a Paderno Franciacorta, in provincia di Brescia. I tre sono rimasti feriti mentre andavano a scuola.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura per tre fratelli che stavano andando a scuola in auto nella mattina presto di oggi lunedì 13 gennaio. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, chi era alla guida avrebbe perso il controllo della macchina andando a schiantarsi contro un albero lungo via Giardina, in una zona di campagna di Paderno Franciacorta, in provincia di Brescia. Non ci sarebbero altre macchine coinvolte.

Come riporta Brescia Today, i tre fratelli sono stati subito soccorsi in codice rosso. Per fortuna una volta sul posto i tre ragazzi non erano in gravi condizioni, nonostante alcune ferite riportate nell'incidente. Sono stati soccorsi dall'automedica e dalle ambulanze di Soccorso Pubblico Franciacorta e della Croce Verde di Ospitaletto. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per tutti i rilievi del caso. Sembrerebbe però che il conducente abbia fatto tutto da solo.