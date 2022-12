Auto con quattro 20enni a bordo si schianta contro un camion, due sono gravi Un’auto con quattro 20enni a bordo si è schiantata contro un tir. Nell’impatto la vettura si è incastrata sotto il mezzo pesante. Per estrarre i giovani è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Enrico Spaccini

Un'auto con quattro ventenni a bordo si è schiantata nella notte contro un tir. L'impatto ha portato la vettura a incastrarsi sotto il mezzo pesante. Per estrarre i giovani dalle lamiere è stato necessario l'intervento die vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto intorno alle 4 di oggi, venerdì 23 dicembre, a Cittiglio in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Luino. I sanitari sono arrivati con cinque ambulanze, due automediche e con l'elisoccorso di Como. I due ragazzi più gravi sono stati trasportati in codice rosso uno all'ospedale Sant'Anna di Varese e l'altro a Lecco. Meno gravi le condizioni per un altro giovane trasportato in codice giallo all'ospedale di Cittiglio.

Articolo in aggiornamento