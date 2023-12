Auto avvolta dalle fiamme, i pompieri spengono le fiamme e trovano un corpo carbonizzato Nella giornata di oggi a Cremona i vigili del fuoco hanno spento un incendio che aveva coinvolto un’automobile. All’interno hanno trovato un cadavere.

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 1 dicembre, è stato trovato un corpo all'interno di un'automobile in fiamme. L'episodio si è verificato a Spinadesco, comune che si trova nella provincia di Cremona. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Case sparse per la segnalazione di un incendio da parte di alcuni passanti.

I pompieri sono quindi arrivati nei dintorni del ponte Caselli: hanno trovato un'automobile in fiamme. Si sono subito adoperati per domare il rogo. Una volta spente le fiamme, hanno fatto una macabra scoperta. All'interno del mezzo, infatti, hanno trovato un corpo. Il cadavere, sulla base di quanto riporta il quotidiano Il Giorno, è di un uomo.

La salma era al posto del conducente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cremona. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso. Stanno cercando di capire cos'è accaduto. Sono, inoltre, al lavoro per dare un'identità al cadavere. Nei prossimi giorni, quindi, potrebbero emergere maggiori dettagli sull'intera vicenda.