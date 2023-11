Prende fuoco un monopattino parcheggiato in casa: i proprietari si svegliano con la stanza in fiamme Un monopattino ha preso fuoco mentre si trovava parcheggiato nel salotto di una casa a Melegnano, nel Milanese: i proprietari hanno fatto in tempo a mettersi in salvo prima che la casa venisse completamente avvolta dalle fiamme.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Paura per gli inquilini di un appartamento a Melegnano, nel milanese. La scorsa notte il loro monopattino ha preso fuoco mentre si trovava parcheggiato nel salotto di casa. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Certo è che i proprietari si sono svegliati quando già la casa era avvolta dalle fiamme: fortunatamente si sono messi in salvo in tempo. Non ci sono feriti.

Tutto è accaduto nella notte tra lunedì 13 novembre e martedì 14 novembre. Subito è scattato l'allarme ai vigili del fuoco che in pochissimo tempo sono intervenuti nell'appartamento già invaso dal fuoco. Per spegnere completamente il rogo infatti sono state necessarie tre ore di lavoro. Non ci sono stati feriti, ma la casa è stata quasi completamente danneggiata dalle fiamme. Si procederà alla messa in sicurezza dello stabile. Non è chiaro cosa sia successo: tra le ipotesi quella che il monopattino elettrico fosse in carica e abbia preso fuoco. Tutto verrà accertato dai tecnici.