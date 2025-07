Autista di uno scuolabus investe furgone, morta una maestra: una foto mostra che usava il cellulare mentre guidava

È stato incastrato da una foto, il conducente di 60 anni che stava guidando lo scuolabus che lo scorso 19 maggio ha investito un furgone a Lomazzo (Como). A causa dell'incidente, è morta la maestra 43enne Domenica Russo. Il frame immortala l'autista mentre era intento a consultare lo smartphone. A riprenderlo sono le immagini delle telecamere disposte lungo l'autostrada Pedemontana. I frame sono stati analizzati dagli agenti della polizia stradale.

In quei fotogrammi, si vede l'uomo che impugna il telefono poco prima dell'incidente. Ci sarebbe poi un altro video in cui si vedrebbe il pullman che investe il camion che lo precedeva senza che il sessantenne avesse minimamente accennato a frenare. Ed è proprio questo, che ha fatto pensare che l'uomo avesse o avuto un malore o si fosse distratto. La prima ipotesi è stata smentita dal conducente stesso. Un consulente incaricato dalla procura di Como avrebbe analizzato il cellulare e confermato che i tempi di utilizzo del telefono sarebbero compatibili con l'orario dell'incidente.

Per questo motivo è stato chiesto l'arresto per omicidio stradale. Per l'uomo, originario di Somma Lombardo (Varese), sono stati disposti gli arresti domiciliari. Dopo l'incidente, furono ricoverati trenta bambini, tutti di un'età compresa tra i sei e i nove anni, una delle due maestre e il conducente: il pullman infatti stava trasportando una scolaresca di Cazzago Brabbia, reduce da una gita. E, proprio a causa dell'impatto, morì sul colpo la maestra Russo che rimase schiacciata dalle lamiere. La donna sedeva proprio di fianco all'autista.