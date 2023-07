Aurora e Martina lanciano i palloncini per festeggiare la maturità anche con i genitori morti Aurora Sacchi ha perso suo padre Claudio nel 2021, Martina Molinari sua madre Micaela lo scorso novembre. Dopo la maturità, le due amiche hanno lanciato ai loro genitori dei palloncini bianchi con un messaggio per poter festeggiare anche con loro.

A cura di Enrico Spaccini

Aurora Sacchi e Martina Azzoni (foto da Emilia Terziotti – Facebook)

Aurora Sacchi e Martina Molinari sono amiche, compaesane di Moglia (in provincia di Mantova) e si sono diplomate a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. A legare le due ragazze, però, c'è anche il fatto che entrambe hanno perso da poco un genitore. Per festeggiare la fine delle superiori e il traguardo della maturità, le due amiche hanno scritto un messaggio dedicato ai loro cari su palloncini rossi e li hanno liberati in cielo.

Il ricordo dei genitori

Nel maggio del 2021 Aurora ha perso suo padre Claudio all'età di 52 anni e lo scorso novembre la mamma di Martina, Micaela Azzoni, è morta nel sonno a causa di un'embolia polmonare. Così, come racconta La Gazzetta di Mantova, appena dopo che Aurora, ormai ex studentessa dell'Istituto Manzoni di Suzzara, ha letto il suo voto di maturità esposto all'ingresso della scuola, hanno scritto i loro messaggi sui palloncini bianchi.

Con il pennarello rosso, Aurora ha scritto: "Dedicato a te papà!", con accanto un cuoricino e sotto il voto con il quale si è diplomata, ovvero 100/100. Martina, sul suo, ha scritto: "Mamma, anch’io diplomata!". Dopodiché le due amiche hanno liberato i palloncini che si sono innalzati in cielo, concludendo la cerimonia con un lungo abbraccio.

"Tutti presenti nei nostri cuori"

A postare la foto delle ragazze e i loro palloncini è stata Emilia Terziotti, madre di Aurora, scrivendo: "Così tutti presenti nei nostri cuori". Nei giorni precedenti, la donna aveva voluto incoraggiare la figlia: "Hai imparato tanto e ora raccogli tutto e portalo lì davanti, non alla commissione, ma a te stessa", aveva scritto su Facebook, "mostra davvero chi sei, mettici entusiasmo e non permettere all’ansia di vincere".