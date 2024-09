video suggerito

Attraversa sulle strisce a Colico e viene travolto da un’auto: gravissimo Un’auto ha travolto un 84enne che stava attraversando sulle strisce a Colico (Lecco). Il pensionato è stato soccorso in arresto cardiaco e le sue condizioni sarebbero critiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 84enne è ricoverato all'ospedale di Gravedona in condizioni critiche. Stando a quanto ricostruito, il pensionato stava attraversando sulle strisce pedonali per una via di Colico (in provincia di Lecco) quando è stato investito. L'autista si è subito fermato per prestargli soccorso e ha chiamato il 112. La polizia locale dell'Alto Lario è ancora al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente, mentre l'84enne è nel reparto di Rianimazione in pericolo di vita.

L'investimento sulle strisce pedonali

L'investimento è avvenuto intorno alle 13 di oggi, mercoledì 18 settembre, in via Luigi Sacco a Colico. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, l'84enne si trovava sulle strisce pedonali della strada vicino al lungolago e stava attraversando, quando una berlina lo ha travolto. L'uomo che si trovava alla guida della vettura si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, con i soccorritori della Croce Rossa e l'eliambulanza fatta decollare da Como. Il personale medico è riuscito a rianimare l'84enne che era andato in arresto cardiocircolatorio e lo hanno trasportato con la massima urgenza, in ambulanza, all'ospedale più vicino, ovvero quello di Gravedona.

Le condizioni dell'84enne

Sul posto sono arrivati anche alcuni agenti della polizia locale dell'Alto Lario. Gli agenti hanno chiuso la strada al traffico per effettuare i rilievi del caso e, dopo aver ascoltato i testimoni, stanno procedendo all'accertamento della dinamica dell'incidente.

Per quanto riguarda al'84enne, invece, le sue condizioni sarebbero ancora critiche e sarebbe in pericolo di vita. Nello schianto, infatti, avrebbe riportato traumi multipli.