Attraversa la strada dopo aver letto i manifesti funebri, un’auto lo investe e lo uccide Bruno Esardi è morto dopo essere stato investito da un’auto a Morbegno. Alcuni testimoni ricordano che il 90enne aveva terminato di leggere i manifesti funebri ed era sceso dal marciapiede per attraversare la strada.

A cura di Enrico Spaccini

Un 90enne, Bruno Esardi, è deceduto nella serata di lunedì 12 giugno alcune ore dopo essere stato investito da un'auto in via Vanoni a Morbegno, in provincia di Sondrio. Sull'incidente gli agenti della polizia locale stanno svolgendo alcuni accertamenti, a partire dalla ricerca di eventuali telecamere di videosorveglianza installate nella zona che potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto.

L'incidente in via Vanoni

Stando al racconto di alcuni testimoni, era lunedì mattina ed Esardi aveva appena terminato di leggere i manifesti funebri affissi su un tabellone insieme a qualche amico. Era sceso dal marciapiede per attraversare la strada, quando un'auto bianca lo ha travolto.

Il 90enne residente a Cosio Valtellino, ma originario di Traona, ha impattato con violenza sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori con ambulanza e automedica, allertati in codice rosso. Una volta stabilizzato, lo hanno trasportato in ambulanza alla piazzola degli elicotteri di Morbegno dove era stato fatto atterrare l'elisoccorso dell'Agenzia regionale emergenza urgenza.

Leggi anche Donna ferita e abbandonata in strada: aveva litigato in auto con un uomo

La morte in ospedale e gli accertamenti della polizia locale

Una volta decollato, il codice di urgenza era stato declassato da rosso a giallo. Le condizioni di Esardi erano gravi, ma sembrava non corresse pericolo di vita. Ricoverato all'ospedale di Sondalo, le sue condizioni si sono aggravate nel giro di poche ore per i traumi riportati e in serata è deceduto.

L'auto che l'ha investito è stata posta sotto sequestro. La polizia locale sta continuando i suoi accertamenti. Gli agenti hanno chiesto agli esercizi commerciali della zona di fornire le immagini registrate dalle loro telecamere di sicurezza, in modo tale da poter individuare eventuali responsabilità.