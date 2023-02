Assessore diventa corteggiatore a Uomini e Donne: scoppia la polemica in città Dalla giunta di Seveso (Monza e Brianza) agli studi televisivi di Uomini e Donne per cercare l’amore: Antonio Santarsiero, 62 anni, è protagonista del seguitissimo programma di Maria De Filippi. Insorge l’opposizione, che critica la partecipazione dell’assessore in quota Fratelli d’Italia.

In televisione per cercare l'amore dopo i 60 anni. "Sono pronto a rimettermi in gioco", si è presentato in studio il corteggiatore. Ma non è uno qualsiasi: è Antonio Santarsiero, assessore ai Lavori Pubblici in quota Fratelli d'Italia per il comune di Seveso, circa 24mila abitanti nel cuore della Brianza.

Che si divide così tra il palazzo della giunta e le telecamere del programma condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, storico contenitore pomeridiano di Canale 5 che fa incontrare i single di tutta Italia. E che, in molti casi, ha creato vere e proprie coppie inossidabili dello show business.

Al "Trono Over" per cercare l'amore

"Ho due figlie e sono anche nonno", ha raccontato in televisione il protagonista del "Trono Over", fascia del programma riservata a corteggiatori e corteggiati dai 40 anni in su. Nonché separato da ormai un anno, dopo una relazione di oltre 42 anni con una sola donna.

Leggi anche Abusa di una bimba dai 10 ai 15 anni, ridotta la pena per il violentatore agli arresti domiciliari

Così oggi, per il politico brianzolo, è arrivato finalmente il momento di fare spazio a nuove conoscenze. E chissà, magari tornare a far battere il cuore. "Ma non sono uno che crede nel colpo di fulmine, secondo me ci vuole tempo per innamorarsi di una persona. L'aspetto fisico conta, ma è più importante quello che c'è dentro. La bellezza passa", le sue parole in trasmissione.

La polemica in città

Insorge intanto l'opposizione in Comune. "Nuovi impegni istituzionali?", scrivono gli esponenti della minoranza su Facebook, commentando la partecipazione televisiva dell'assessore di Seveso.

"Il successo di Fratelli d'Italia può dare alla testa", i commenti. "Santarsiero è un personaggio pubblico perché assessore pagato con i soldi dei cittadini di Seveso. Oltre ad andare in televisione a cercare l'amore deve trovare il tempo di risolvere i problemi di manutenzione in città, visto che è il suo compito. Mi aspetto un impegno maggiore".

Lo difendono invece a spada tratta tanti altri concittadini. "Ma uno potrà fare ciò che vuole, nella propria vita privata?". "Non fa niente di male, se si impegna nel suo lavoro come tutti. Questa è una polemica inutile". E ancora, c'è chi ne loda il coraggio: "Tutti meritano un'occasione, e l'amore".

Sentimento che, forse, potrà sbocciare con la concorrente Paola: i due, sotto le telecamere del programma, si stanno frequentando, e in un'occasione è scattato anche un bacio. Se son rose, insomma, fioriranno. Senza dare ascolto alle polemiche.