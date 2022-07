Assaltava e picchiava i ciclisti dentro il parco delle Groane: condannato a sette anni il ladro di biciclette Si nascondeva tra le frasche per attendere le sue prede, i ciclisti che pedalavano lungo la ciclabile. Sbucava poi all’improvviso e li gettava a terra, picchiandoli, per rubare le biciclette dal valore di migliaia di euro.

Attendeva le sue prede nascosto tra i cespugli della pista ciclabile che corre lungo il parco delle Groane, un'immensa area verde a nord di Milano. Poi le assaltava con violenza, prendendole a calci e pugni, per derubarle della bicicletta. È stato così condannato a sette anni e mezzo di carcere Kamal Chakiri, 30enne senza fissa dimora ritenuto colpevole di circa una decina di aggressioni nella zona di Ceriano Laghetto. L'arresto un anno fa, a seguito di un violento attacco nei confronti di un ciclista.

L'agguato più violento

Tante le aggressioni nei confronti degli ignari ciclisti che pedalavano spensierati al parco, durante il fine settimana o nel tempo libero. Gli attacchi sono almeno cinque, quelli denunciati. Il target: gli appassionati di mountain bike che si aggirano per quelle vie sterrate. Uno in particolare si è distinto per la ferocia e la rabbia che il trentenne ha scatenato contro la vittima: si tratta di un 40enne brianzolo, scaraventato a terra e colpito al volto con fortissimi calci.

Come avvenivano le aggressioni

Sempre identico anche il modus operandi. L'uomo si nascondeva prima tra le sterpaglie e gli alberi del bosco tra Ceriano Laghetto e Solaro (al confine tra la provincia di Monza e la Città metropolitana di Milano), lungo la pista ciclabile. Poi, all'arrivo del ciclista, sbucava fuori all'improvviso e lo faceva cadere. Una volta a terra, lo picchiava per derubarlo della bicicletta.

Non si parla certo di un ladruncolo di biciclette qualunque. Si tratta infatti, in questi casi, di mezzi a due ruote di gran valore: telai e meccanismi da veri professionisti, che possono costare migliaia e migliaia di euro.