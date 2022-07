Mette a segno otto furti in sette mesi, pluripregiudicato condannato a otto anni Un uomo di 41 anni, pluripregiudicato, è stato condannato a otto anni di reclusione per aver messo a segno otto furti in sette mesi.

Ha messo a segno otto furti e un prelievo con un bancomat rubato nel giro di sette mesi, tra maggio e novembre dello scorso anno. Un uomo di 41 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Mantova. Le indagini dei militari hanno appurato che il sospettato ha messo a segno i colpi tra il capoluogo di provincia, Borgo Virgilio, Goito, Marmirolo, Motteggiana, Suzzara e Volta Mantovana. Sei dei furti sono andati in scena in appartamenti, un altro in un esercizio commerciale e l'ultimo ai danni di un'auto parcheggiata. In un'occasione, ha anche rubato un bancomat prelevando duemila euro dal conto corrente della vittima. Il 41enne è stato arrestato e ieri mattina è stato condannato a otto anni di reclusione in rito abbreviato.

Ladro accende la luce, arrestato dai carabinieri

Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 luglio un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato furto. Il ladro si è introdotto nell'abitazione di un medico di 54 anni di Sanremo che sale a Milano per lavoro per qualche giorno alla settimana. In quell'occasione, il professionista si trovava ancora in Liguria. Il suo appartamento, che ospita anche lo studio medico dove lavora per i clienti milanesi, è stato invaso dal 28enne che ha iniziato a frugare ovunque per portare via oggetti preziosi ed eventuali contanti. I vicini di casa, insospettitisi per i rumori che arrivavano dal piano terra, hanno allertato le forze dell'ordine. Al loro arrivo, i carabinieri hanno notato la porta finestra aperta e l'accensione di una luce. Entrati nell'appartamento, hanno colto in flagranza il 28enne che è stato bloccato ed arrestato.