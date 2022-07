Ladro accende la luce mentre passano i carabinieri: arrestato Un ladro di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano. Ha acceso la luce dell’appartamento che stava svaligiando proprio all’arrivo dei militari sul posto.

Un uomo di 28 anni è stato arrestato nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 luglio a Milano con l'accusa di tentato furto. Il ladro è entrato nell'appartamento di un medico di 54 anni che risiede a Sanremo ma che per qualche giorno a settimana sale a Milano per lavoro. Il 28enne è un cittadino italiano con diversi precedenti penali. A tradirlo, l'accensione della luce di uno dei locali dell'appartamento subito dopo l'arrivo sul posto dei carabinieri che l'hanno arrestato.

Ladro 28enne cerca di svaligiare un appartamento in Città Studi

Come comunicato dalle forze dell'ordine, l'allarme è scattato intorno all'una di mattina di lunedì quando alcuni condomini dell'edificio in zona Città Studi hanno chiamato il 112 per dei rumori sospetti provenire dall'appartamento del medico, al piano terra, utilizzato sia come domicilio che come studio per visitare i propri pazienti. Trovato vuoto, il ladro si è introdotto per cercare di portare via oggetti di valore o denaro in contante.

Accende la luce subito dopo l'arrivo dei carabinieri, arrestato

Dopo l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile che hanno trovato una finestra dell'abitazione aperta e la tapparella alzata. Per evitarne la discesa, il ladro aveva messo una sedia. Poi, all'improvviso, si è accesa una luce. I militari sono quindi entrati nell'appartamento proprio dalla finestra e, dopo una breve ricerca, hanno trovato il ladro a frugare tra gli effetti personali del medico. I carabinieri, dopo aver sentito il pubblico ministero di turno, l'hanno quindi fermato e ammanettato. Sarà processato per direttissima.