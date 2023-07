Artigiano muore mentre è al lavoro su un tornio: inutili i soccorsi Un uomo di 67 anni verso le 15.30 ha perso la vita mentre era al lavoro su un tornio.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente sul lavoro oggi giovedì 6 luglio al civico 15 di via Boffalora a Milano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto un uomo di 67 anni verso le 15.30 ha perso la vita mentre era al lavoro su un tornio: sembrerebbe che l'artigiano sia stato colpito alla testa da un oggetto da lavoro.

Troppo gravi le ferire riportate a causa dell'incidente. Subito i colleghi hanno allertato i soccorsi, ma quando i medici sono arrivati sul posto nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora sull'accaduto sta indagano la polizia per fare tutti gli accertamenti del caso.