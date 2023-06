Chi era Tiziano Pasquali, l’operaio travolto e ucciso da un camion mentre era al lavoro in autostrada Tiziano Pasquali, 60enne residente di Piove di Sacco, è morto ieri martedì 13 giugno mentre era al lavoro in autostrada con altri colleghi: è stato investito da una macchina spazzatrice utilizzata per i lavori di asfaltatura.

A cura di Giorgia Venturini

Stava svolgendo il suo lavoro e come spesso accadeva era impegnato lungo la carreggiata dell'autostrada. Si trovava in territorio di Lonato, in provincia di Brescia, sull'A4 quando è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante, una macchina spazzatrice condotta da una collega, che non ha fatto in tempo a evitarlo. Così è morto nella giornata di ieri martedì 13 giugno Tiziano Pasquali, 60enne residente di Piove di Sacco, Padova.

L'uomo è morto sul colpo: inutili i soccorsi

Entrambi i colleghi erano dipendenti della stessa azienda di Due Carrare (Padova): ieri, insieme ad altri lavoratori, stavano svolgendo i lavori di asfaltatura in autostrada. L'uomo alla guida della macchina spazzatrice non si è accorta dell'uomo, quando lo ha visto era ormai troppo tardi. Come riporta Brescia Today, Tiziano Pasquali è morto sul colpo. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dei medici e paramedici chiamati dai colleghi subito dopo l'incidente. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti sul caso.

Chi era la vittima

Ora tutti ricordano la vittima: era originario di Correzzola, ma da anni viveva a Pieve di Bono, in provincia di Padova. Era padre di due figli e da poco era diventato nonno. Da tre anni era un operaio nei cantieri dell'autostrada. Ieri martedì 13 giugno il tragico incidente: ora le forze dell'ordine indagheranno meglio sull'accaduto. Intanto ora sui social non mancano i saluti d'addio degli amici e colleghi: "Ci mancherai … mancherà la tua risata..la voglia di stare insieme..se ne va un pezzo della nostra famiglia! Ciao Zio Tiziano", scrive in un post un suo collega.