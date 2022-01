Arrestato un rapinatore seriale minorenne: con la pistola in pugno aveva commesso tre colpi Un 17enne è stato arrestato a Monza con l’accusa di essere l’autore di tre rapine nell’ottobre scorso in un supermercato, una farmacia e una tabaccheria. Grazie alle immagini della videosorveglianza il ragazzo è stato individuato dai carabinieri.

A cura di Simona Buscaglia

Un 17enne originario di Monza è stato sottoposto alla misura cautelare di collocamento in comunità con l’accusa di essere l’autore di tre rapine avvenute tutte nel mese di ottobre del 2021. La decisione del giudice delle indagini preliminari è stata presa dopo che il ragazzo è stato individuato dalle immagini di videosorveglianza di un supermarket, di una farmacia e di una tabaccheria.

Il ragazzo individuato in un bar con gli stessi vestiti della rapina

Le rapine sono state messe a segno tutte nel mese di ottobre e in tutte e tre le occasioni il ragazzo si è presentato col volto coperto e una pistola in mano. Grazie alle testimonianze raccolte il ragazzo è stato individuato in un bar tra Monza e Brugherio, mentre era in compagnia di alcuni coetanei. Il 17enne indossava gli stessi indumenti utilizzati durante le rapine. Durante una perquisizione a casa, i carabinieri hanno poi recuperato gli altri abiti usati dal giovane e una grossa cifra di denaro in contante.

